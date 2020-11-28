عمّال أمازون يخططون لإضراب في 15 دولة والشركة ترد بـ 300 دولار لكل شخص

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كعادتها في كل سنة، تمرّ شركة أمازون هذه الأيام بموسم ازدحام الطلبات بالتزامن مع العطلات والأعياد، وهي الفرصة التي يقتنصها عمّال الشركة للفت الانتباه لمطالبهم فيخططون لشنّ إضراب عن العمل، وهو ما تنوي الشركة إيقافه عبر الحوافز المالية.

وخصصت أمازون مبلغ 500 مليون دولار ستمنحه كمكافآت إضافية للعمال عن شهر ديسمبر بالكامل. حيث يحصل العامل بالدوام الكامل على 300 دولار، بينما العامل بادلوام الجزئي على 150 دولار فقط.

وكانت رويترز قد نقلت بالأمس أن عمّال المستودعات التابعة لأمازون في 15 بلد مختلف يخططون لشن حملة إضرابات احتجاجاً على ظروف العمل السيئة وضعف الأمان وحتى الرواتب.

وفي اكتوبر الماضي كشفت أمازون أن 20 ألف من موظفيها قد أظهرت نتائج اختباراتهم بفيروس كورونا أنها إيجابية، وتدافع الشركة عن نفسها أنها تواصل تحسين الإجراءات الأمنية.

لكن كوفيد-19 ليس الخطر الوحيد الذي يخشاه عمّال أمازون، بل هناك العديد من إصابات العمل التي تزيد معدلاتها مع أيام ذروة النشاط والطلب مثل موسم Prime Day والعطلات نهاية العام. Source tech-wd





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