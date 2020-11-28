«صحة مكة» توجه نصائح للوقاية من فيروس كورونا

وجَّهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عدة نصائح للوقاية من كورونا أو كيفية التصرف عند الإصابة بها وارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت صحة مكة –عبر تويتر- أنَّه للوقاية من فيروس كورونا، احرص على التالي: لبس الكمامة، وترك مسافة آمنة مع الآخرين، وغسل اليدين، وعدم المصافحة.

وأضافت، أنَّ مراكز (تأكد) لإجراء فحص كورونا، تعمل بفترات صباحية ومسائية لخدمة المواطن والمقيم، وفي حال الرغبة في الفحص، يمكن حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).

وأوضحت صحة مكة، أنَّ المصاب بفيروس كورونا ويعاني من ارتفاع درجة الحرارة، عليه الحرص علي التالي: أخذ قسط وافر من الراحة، وشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف، وتناول خافض الحرارة، مشيرة إلى أنه إذا استمر ارتفاع الحرارة، عليه الاتصال على (٩٣٧) للحصول على التوجية الصحيح.

من جهة أخرى، وجهت صحة مكة، أربع نصائح لمريض السكري للتحكم في المرض، هي: قياس معدل السكر بالدم بالأوقات المخصصة، وتناول الأدوية بانتظام، وتناول وجبات متوازنة وصحية، وممارسة نشاط بدني.

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