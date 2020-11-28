«الحصيني» يتوقع تأثيرات الحالة المطرية «سقيا» خلال الـ24 ساعة المقبلة

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة (سقيا) خلال الـ24 ساعة القادمة (من اليوم السبت وحتى صباح الأحد).
وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات برد، على أجزاء من محافظات: شقراء والمجمعة وعنيزة والدوادمي والزلفي وبريدة، وشمال شرقها حتى حفر الباطن ورفحاء.
كما تشمل أجزاء من الباحة وعسير وجازان، وتمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية وحائل والشمالية والجوف وجنوب مكة المكرمة وجنوب شرق المدينة المنورة.
وتابع الحصيني قائلًا: «للكشاتة أكشتوا لكن البسوا ولبسوا عيالكم»، مشيرًا إلى أنه متوقع أجواء من تميل للبرودة إلى باردة على الوسطى والشمالية والشرقية.
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