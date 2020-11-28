أخبار السعودية اليوم.. النيابة العامة توجّه بالقبض على أشخاص أطلقوا نارًا عشوائيًا.. والضمان الاجتماعي الجديد يحدد 3 حالات لوقف المعاش

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020م منها: النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص روعوا الآمنين بإطلاق نار عشوائي، و نظام الضمان الاجتماعي الجديد يحدد 3 حالات لوقف صرف المعاش، وهطول أمطار رعدية على 10 مناطق.

النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص روعوا الآمنين بإطلاق نار عشوائي

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدة أشخاص يستقلون مركبة ويتجولون في شوارع محافظة الأفلاج، ويقوم أحدهم بتصوير الراكب الأمامي الذي يحمل سلاحاً ناريا نوع رشاش ويظهر لاحقا وهو يطلق النار بشكل عشوائي ما تسبب في ترويع ساكني الحي والمارة، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على الأشخاص وإحالتهم على وجه السرعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد يحدد 3 حالات لوقف صرف المعاش

حدد نظام «الضمان الاجتماعي» الجديد، 3 حالات يتمّ بموجبها توقّف صرف المعاش للمستفيدين، وكذا العقوبات المقررة حال مخالفة شروط الصرف.

طقس السبت.. هطول أمطار رعدية على 10 مناطق.. وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية لغد السبت، لافتًا إلى هطول أمطار رعدية على 6مناطق.

بالصور «المرور السعودي» يغلق «طريق الهدا» احترازيًّا.. لهذا السبب

أعلن «المرور السعودي»، اليوم الجمعة، إغلاق «طريق الهدا» المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا) احترازيًّا بسبب كثافة الضباب.

الأمن البيئي يضبط 16 طنًّا من الحطب المحلي المُعَد للبيع بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 11 مواطنًا ومقيمًا من الجنسية الباكستانية بحوزتهم (16) طنًّا من الحطب المحلي المُعَد للبيع في مدينة الرياض؛ وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

بالأرقام.. الرياض وجدة تتصدران إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 70 إصابة جديدة، تلتها جدة بـ28 حالة، ثم ينبع 18 حالة، فالمدينة المنورة 17 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

فتاة مكة المعنَّفة.. «مركز العنف الأسري» يوضح آخر تطورات القضية

كشف مركز بلاغات العنف الأسري (1919)، آخر تطورات فتاة تعرضت للتعنيف من قبل أهلها في منطقة مكة المكرمة، ونشرت استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب في التعنيف.

المنافسة على كسر الرقم القياسي لأسرع صقر في مهرجان الملك عبدالعزيز

يستعد الصقارون السعوديون والدوليون للمنافسة من أجل كسر الرقم القياسي الذي سُجِّل على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز لأسرع صقر يقطع مسافة 400 متر في مسابقة الملواح، التي ستنطلق غدًا في مَلهم شمال مدينة الرياض بتنظيم من نادي الصقور السعودي.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء منطقة القصيم

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، مساء اليوم الجمعة، شملت مدينة بريدة ومحافظات (عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح ومراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والقوارة والبطين والفوارة، والعمار)، وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

بالصور.. القبض على صاحب «مركبة التفحيط» بجازان.. وتطبيق العقوبات المقررة ضده

أكد «المرور السعودي»، اليوم الجمعة، ضبط قائد «مركبة التفحيط» الذي نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يمارس التفحيط.

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