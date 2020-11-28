وزارة البيئة تطلق موقعًا للاستشارات الإلكترونية

يعزز المشاركة المجتمعية
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، موقع الاستشارات الإلكترونية واستبيانات لقياس رضا المستفيدين، من خلال بوابتها الإلكترونية.
وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّه يمكن دخول الموقع من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.
وأشارت إلى أنَّ الموقع يهدف إلى التحسين المستمر لتجربة المستفيد، وقياس مدى الرضا عن الخدمات، والحصول على مرئيات ومقترحات العموم، وتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
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