جامعة شقراء تعلن إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد

أعلنت جامعة شقراء إجراء الاختبارات النهائية عن بُعد لجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول ما عدا التخصُّصات «الطبيّة- الصحيّة- الهندسيّة- الحاسب الآلي- السنة التحضيرية لبعض التخصصات».

وقالت جامعة شقراء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنَّها قررت أن تكون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من عام 1442هـ للجميع (دبلوم وبكالوريوس وماجستير) حرصًا على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعة.

وأوضحت جامعة شقراء أنَّ التخصصات الطبية والصحية والهندسية والحاسب الآلي والسنة التحضيرية مستثناة من الاختبارات عن بُعد لهذه التخصصات التي تتطلب الحضور.

وستكون بداية الاختبارات لمقررات الإعداد العام ولمدة أسبوع واحد اعتبارًا من يوم الأحد 28/4/1442هـ الموافق 13/12/2020م، وستكون بداية الاختبارات لبقية المقررات اعتبارًا من يوم الأحد 5/5/1442هـ الموافق 20/12/2020م ولمدة أسبوعين. وفقًا لجامعة شقراء.

وسيتم إجراء الاختبارات الحضورية وفق الأنظمة واللوائح مع أخذ كافة الاحترازات والتدابير الوقائية الواردة في الدليل الاسترشادي في عملية دخول وخروج الطلاب للكليات، وكذلك داخل قاعات الاختبارات. وفقًا لجامعة شقراء.

ويترك لمجالس الكليات، سواء في الاختبارات الحضورية أو التي تتم عن بُعْد، جميع الإجراءات الأكاديمية والتنظيمية مع ضرورة مراعاة الآتي:

– عدم اختبار الطالب في أكثر من مقرر في اليوم الواحد إذا كان حضوريًّا.

– توزيع فترات الاختبارات الحضورية على مدار اليوم الدراسي.

– معالجة حالات التعارض لدى الطلاب في حال وجودها بما يحقق مصلحة الطالب.

– ألا تزيد درجة الاختبار النهائي عن ٥٠ في المقررات التي تجرى اختباراتها عن بعد.

– يتم معاملة الطالب المتغيب عن الاختبار، سواء كان الاختبار حضوريًّا أو عن بعد، وفقًا للمادة الثانية عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات بجامعة شقراء.

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