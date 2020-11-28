

برلين 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21695 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي المصابين بلغ 1028089 حالة ، فيما ارتفعت الوفيات إلى 15965 حالة وفاة ، وتعافى أكثر من 711 ألف مريض .

// انتهى //

08:38ت م

0013



برلين 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 379 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي المصابين بلغ 1028089 حالة ، فيما ارتفعت الوفيات إلى 15965 حالة وفاة ، وتعافى أكثر من 711 ألف مريض .// انتهى //08:38ت م0013

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 21695 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.