

مكسيكو سيتي 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة إنها سجلت 12081 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

07:12ت م

0010



مكسيكو سيتي 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة إنها سجلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة.وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //07:12ت م0010

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المكسيك تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.