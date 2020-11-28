السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات



سيئول 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفا و375 حالة، كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522 حالة وفاة.

// انتهى //

06:05ت م

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سيئول 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفا و375 حالة، كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522 حالة وفاة.// انتهى //06:05ت م0009

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