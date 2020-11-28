إعادة فتح طريق الهدا بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت قائدي المركبات بفتح طريق الهدا بمحافظة الطائف المؤدي إلى مكة المكرمة " كرا" . نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت قائدي المركبات بفتح طريق الهدا بمحافظة الطائف المؤدي إلى مكة المكرمة " كرا" . وكان " مرو الطائف " قد أغلق الطريق إحترازياً قبل عدة ساعات بسبب كثافة الضباب وسوء الأحوال الجوية . اقرأ ايضا:

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