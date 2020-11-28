شكرا لمتابعة خبر عن شاهد: بعد واقعة حائل..مشاعل الجلعود تتعرض للاعتداء في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقب أيام من واقعة تعرض الناشطة السياحية مشاعل الجلعود للبصق من أحد الأشخاص في حائل، خرجت في مقطع جديد، كاشفة عن تعرضها للاعتداء في الرياض.

ووثقت الجلعود مقطعًا كشفت خلاله تعرضها للاعتداء بعلبة حمضيات في أحد شوارع الرياض.

وقالت إن أحد الأشخاص كان يسير خلفها بسرعة 90 ثم قام بإلقاء الحمضيات عليها، مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة.

وأضافت: " طلب مني أحد رجال المرور الذهاب إلى القسم فقلت له ما ني فاضية يابن الحلال اليوم مطر، وصار عندي بند اسمه (اطلب الله) ".