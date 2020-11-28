السعودية اليوم / إثيوبيا تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أديس أبابا 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إثيوبيا 560 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 108 آلاف و 438 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 686 وفاة.

// انتهى //

04:00ت م

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أديس أبابا 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت إثيوبيا 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 وفيات ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 108 آلاف و 438 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 686 وفاة.// انتهى //04:00ت م0151

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