التحالف العربي: مليشيات الحوثي تهدد الأمن البحري بدعم إيراني

التحالف: مليشيات الحوثي تهدد الأمن البحري بدعم إيراني

السبت 28 نوفمبر 2020

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية.



وأعلن أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما المليشيات في جنوب البحر الأحمر.

كما أوضح أن اللغمين البحريين إيراني الصنع من نوع "صدف".

إلى ذلك، أشار إلى أنه تمت إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٦ لغما بحريا نشرتها المليشيات عشوائيا، مؤكدا أن الأعمال العدائية للمليشيات تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

تهديدات متكررة

يشار إلى أن تهديدات الميليشيات لأمن الملاحة مكررة، فقبل يومين أيضاً أعلن التحالف تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، مضيفاً أن أضرارا طفيفة طالت سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية.

وكانت شركة إدارة السفن "تي. إم. إس. تانكرز" أعلنت في وقت سابق وقوع أضرار بسيطة في الناقلة "أفراماكس أغراري" بعد تفريغها شحنة بترول في مرفأ الشقيق جنوب غربي السعودية.

كما أكدت الشركة المشغلة للسفينة، أنها في حالة مستقرة، ولم تحدث أي إصابات أو ينتج تلوث عن الحادث.

وغالبا ما تعمد الميليشيات المدعومة من إيران إلى تفخيخ زوارق، أو ألغام بحرية وزرعها في البحر.