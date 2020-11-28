توجيه عاجل من النائب العام بالقبض على أشخاص أطلقوا النار بشكل عشوائي بالافلاج

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الرياض - علي القحطاني - الافلاج (صدى):أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على أشخاص أطلقوا النار من أسلحة ناريه بشكل عشوائي بمحافظة الافلاج
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدة أشخاص يستقلون مركبة ويتجولون في شوارع محافظة الأفلاج، ويقوم أحدهم بتصوير الراكب الأمامي الذي يحمل سلاحاً ناريا نوع رشاش ويظهر لاحقا وهو يطلق النار بشكل عشوائي ما تسبب في ترويع ساكني الحي والمارة، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على الأشخاص وإحالتهم على وجه السرعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.
وأكد المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.
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