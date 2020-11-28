قيمة السهم 100 ريال
أطلقت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، اليوم الجمعة, مشروع «كسوة الشتاء» أحد مشروعات الجمعية الموسمية لسد احتياجات الأيتام وأسرهم.
وأوضحت الجمعية أن الهدف من إطلاق الحملة، رعاية ما يقارب 1088 يتيمًا ويتيمة داخل مدينة عرعر من قبل الجمعية، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، لافتةً إلى أن «قيمة التبرع تبلغ 300 ريال كسوة شتاء لكل يتيم ويتيمة و١٠٠ ريال قيمة السهم».
وأشارت الجمعية إلى أنه «يمكن الإسهام عن طريق التبرع عبر الحسابات البنكية المعلنة الخاصة بالجمعية أو الحضور إلى مقرها».
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية «رعاية الأيتام» تطلق مشروع «كسوة الشتاء 2020م» بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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