السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 424 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 172 وفاة.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن وباء كورونا المستجد ما يزال نشطا وفتاكا، داعيا جميع المواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة، واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرة من جانب السلطات المختصة، لأن ذلك هو سبيل السلامة الأول، في انتظار وجود لقاح ناجع ضد الفيروس.

// انتهى //

03:14ت م

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نواكشوط 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 424 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 172 وفاة.وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن وباء كورونا المستجد ما يزال نشطا وفتاكا، داعيا جميع المواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة، واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرة من جانب السلطات المختصة، لأن ذلك هو سبيل السلامة الأول، في انتظار وجود لقاح ناجع ضد الفيروس.// انتهى //03:14ت م0146

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