السعودية اليوم / مصر تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة



القاهرة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بخروج 122 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102 ألف و390 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 114 ألفا و832 حالة من ضمنهم 102 ألف و390 حالة تم شفاؤها، و6 آلاف و608 حالات وفاة.

//انتهى//

03:00ت م

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القاهرة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 12 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بخروج 122 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102 ألف و390 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 114 ألفا و832 حالة من ضمنهم 102 ألف و390 حالة تم شفاؤها، و6 آلاف و608 حالات وفاة.//انتهى//03:00ت م0144

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