رياضي / إصابة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفيروس كورونا



الجزائر 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، إصابة رئيسه خير الدين زطشي بفيروس

وأكد الاتحاد في بيان على أن نتائج تحاليل ( كوفيد-19 ) الأخيرة التي أجراها خير الدين زطشي جاءت إيجابية، مضيفا أن أعراض خفيفة للمرض ظهرت على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلا أنه تقرر دخوله في عزل ذاتي لمدة عشرة أيام.

//انتهى//

03:00ت م

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الجزائر 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، إصابة رئيسه خير الدين زطشي بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).وأكد الاتحاد في بيان على أن نتائج تحاليل ( كوفيد-19 ) الأخيرة التي أجراها خير الدين زطشي جاءت إيجابية، مضيفا أن أعراض خفيفة للمرض ظهرت على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلا أنه تقرر دخوله في عزل ذاتي لمدة عشرة أيام.//انتهى//03:00ت م0143

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