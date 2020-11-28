السعودية اليوم / هولندا تمنح تونس مساعدات طبية لمجابهة فيروس كورونا



تونس 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

منحت هولندا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تونس، مساعدات طبية لدعم مجهوداتها في معالجة مرضى فيروس

وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس ايفس سوتيروند، أن تونس تشهد خلال هذه الفترة انتشارًا واسعًا لجائحة كورونا، يوازيه خطر بلوغ القطاع الصحي طاقته القصوى، وهو ما سيولد تداعيات سلبية على المرضى، وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الصحية.

وتتمثل المساعدات الطبية المقدمة من هولندا في 160 سريرًا طبيًا.

// انتهى //

02:31ت م

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تونس 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسمنحت هولندا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تونس، مساعدات طبية لدعم مجهوداتها في معالجة مرضى فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) ،وذلك في إطار استراتيجية تونس لمجابهة الفيروس.وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس ايفس سوتيروند، أن تونس تشهد خلال هذه الفترة انتشارًا واسعًا لجائحة كورونا، يوازيه خطر بلوغ القطاع الصحي طاقته القصوى، وهو ما سيولد تداعيات سلبية على المرضى، وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الصحية.وتتمثل المساعدات الطبية المقدمة من هولندا في 160 سريرًا طبيًا.// انتهى //02:31ت م0141

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