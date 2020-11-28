شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 إنذار بالإزالة لمبان آيلة للسقوط وسط الهفوف والان نبدء بالتفاصيل
تشويه بصري
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن الأمانة ستشرع في خطواتها لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، نظرًا لما تُشكّله تلك المباني من خطر على القاطنين في المباني المجاورة لها والعابرين، بالإضافة الى ما تُسببه من تشويه بصري وبيئي بعد إهمال الملاك لها، مشددًا على أن الأمانة تُهيب بمالكي المباني المعنية إلى المبادرة العاجلة في إزالتها خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي «ربيع الآخر 1442هـ».
السلامة العامة
وأضاف: في حال لم يطبّق الملاك القرارات، ستتم إزالتها مع تطبيق ما يترتب عليهم من إجراءات وغرامات بحسب اللوائح والأنظمة المقررة في ذلك دون أدنى مسؤولية على الأمانة، جراء الإزالة حفاظًا على السلامة العامة وتحسينًا للمشهد الحضري، والإسهام في القضاء على العديد من الأمور السلبية على مستوى الصحة العامة، والمظهر العام والجوانب الأمنية، داعيًا المُلّاك إلى مراجعة قسم المباني الآيلة للسقوط ببلدية وسط الهفوف التاريخي.
جولات ميدانية
يُذكر أن حصر ومعالجة المباني الآيلة للسقوط يتم عن طريق لجنة مختصة بذلك تضم في عضويتها المحافظة، الأمانة، الشرطة، الدفاع المدني، الضمان الاجتماعي في حالة إذا كان المبنى الآيل للسقوط مأهولًا بالسكان من المواطنين، وتباشر اللجنة أعمالها من خلال خطوات تشمل رصد المباني الآيلة للسقوط والمهجورة عن طريق بلاغات الأفراد أو الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأعضاء اللجنة، ويتم تحرير تقرير فني من خلاله يتم معاينة الموقع لتصنيفه وتصوير المبنى فوتوغرافيًا، بعد وضع إشعار للمالك لاستدعائه شخصيًا، وفي حال عدم تجاوبه يتم فصل الخدمات، ومن ثم تتم الإزالة بموجب محضر رسمي.
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