شكرا لقرائتكم خبر عن حل مشكلات المزارعين في «الدمام المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، على أبرز المعوّقات التي تواجه المزارعين، وتابع التوصيات، ومعالجة المشكلات الموجودة، والتحديات التي تواجههم في تسويق منتجاتهم الزراعية داخل السوق المركزي بالدمام؛ بهدف التطوير والوصول إلى أفضل النتائج.

اجتماعات تحضيرية

وأوضح م. المطيري، خلال لقائه بعض المزارعين القياديين بالمنطقة الشرقية، ضمن الاجتماعات التحضيرية مع المستفيدين بمختلف شرائحهم، استعدادًا لتسلّم مهام الإشراف على أسواق النفع العام، أن الاجتماع عُقد للوقوف على الاحتياجات الهامة للمزارعين للمساهمة في سهولة تسويق منتجاتهم بالتنسيق مع الأمانات بالمنطقة، والمساعدة في توفير كل ما يُسهم في سرعة وسلامة منتجاتهم لضمان وصولها للمستهلك في الوقت المناسب، والجودة المناسبة.

تنظيم وتطوير

وأوضح م. المطيري أن الوزارة حريصة على تنظيم وتطوير أداء الأسواق، ومراقبة نسبة المبيدات بالمنتجات الزراعية التي تُعرض في الأسواق، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للكشف على المنتجات الزراعية قبل طرحها أو عند نقاط البيع.

حضور ومناقشات

حضر الاجتماع من جانب الفرع نائب مدير عام الفرع م. مبارك العريدي، ورئيس قسم الإرشاد الزراعي م. زكي العباس، ومدير إدارة التميّز المؤسسي الطبيب البيطري علي الحاجي، ورئيس برنامج التنمية المستدامة م. محمد الرشيد، ومن جانب المزارعين كل من مؤيد السنبل، وسعيد المغاسلة، وعلي الرزوق.

شكر وحفاوة

وفي الختام، قدّم شيخ الدلالين بالسوق أحمد الغامدي، ومدير الجمعية التعاونية الزراعية أحمد الجمعان، شكرهما الجزيل للمهندس المطيري على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء.