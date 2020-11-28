شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليون ريال لمشروع سوسة النخيل الحمراء بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

حطّت القافلة الزراعية الإرشادية التوعوية الموجهة للمزارعين، أمس، رحالها في محطتها السادسة والأخيرة بمحافظة ‎خيبر بمنطقة المدينة المنورة، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأنهت القافلة فعالياتها، بحضور محافظ خيبر فهد العطر، بتدشين مشروع سوسة النخيل الحمراء في منطقة المدينة المنورة بقيمة تقدر بنحو 84.268.800 ريال لمدة 3 سنوات، ويغطي نطاق العمل كامل محافظات المنطقة، إضافة إلى توقيع اتفاقية المدرسة الحقلية، وتوقيع عقد يتضمن تدشين 6 ورش حقلية نباتية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت القافلة الزراعية الإرشادية في عدة مناطق بالمملكة، استهدفت مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وشارك فيها عدد من الخبراء والمهندسين والفنيين، صاحبتها ورش ميدانية حول الممارسات الزراعية السليمة، وتهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين.