شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الملك.. أمير الرياض يرعى حفل نادي سباقات الخيل بالجنادرية والان نبدء بالتفاصيل
وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محـــمد بن سعــــود الكبير مسافة 2000 متر لإنتاج المحلي لجميع الدرجات الفئة الثانية من عمر أربع سنوات فأكثر، وجائزته 500 ألف ريال، وتمكن الجواد «الزحزاح» لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي من تحقيق المركز الأول.
وعقب نهاية الشوط، سلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس للمشرف على الإسطبل هاشم بن فيصل العبدلي. حضر السباق صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.
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