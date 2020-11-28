شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 حقيبة شتوية لنازحي الجوف ومأرب والان نبدء بالتفاصيل
وضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، وزّع المركز، أمس الأول، 650 حقيبة شتوية للنازحين في مخيمَي «بن معيلي» ومفرق حريب، بمحافظة الجوف اليمنية، تشتمل على 1300 «جاكت» كبير، و1300 «جاكت» صغير، و1300 «بلوفر» كبير، و1300 «بلوفر» صغير، و1300 بطانية كبيرة، و1300 بطانية صغيرة، استفادت منها 650 أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن؛ لتخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
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