شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسي ألبانيا وموريتانيا بذكرى يوم الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.