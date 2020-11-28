شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة عضوا بـ «تنفيذي» المجلس الوزاري العربي للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المجلس الوزاري العربي للمياه تشكيل مكتبه التنفيذي للعامَين المقبلين برئاسة الكويت والجزائر نائبًا للرئيس. وقرّر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ «12» أمس الأول، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامَين 2020 - 2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة «المملكة العربية السعودية، تونس، الجزائر» وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء «مصر وليبيا ولبنان»، والدولتان المنتخبتان هما الكويت والجزائر.

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