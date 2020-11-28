شكرا لقرائتكم خبر عن 12 بلاغا صحيا لـ «940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 12 بلاغًا بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد ـ 19».

وشملت المخالفات بلاغَين للنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، و4 بلاغات بشأن وجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 6 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بعدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، أو بالمخالفات في مساكن العمال، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية، لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.