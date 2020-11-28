شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الـ6 عالميا في الوجهات الآمنة للسفر أثناء جائحة كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن موقع «ويجو ترافل» اختيار السعودية من بين 6 وجهات عالمية آمنة للسفر أثناء جائحة كورونا. ووفقا لموقع ويجو، احتلت المملكة المرتبة السادسة من بين دول العالم بتصنيف اعتمد على معايير دول الاتحاد الأوربي المشترك لتنسيق القيود على السفر. واعتمدت منهجية التصنيف على 3 اختيارات: أولا: المعايير الوبائية وتشمل قدرة الدول على احتواء الجائحة وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن. ثانياً: كفاءة النظام الصحي، وتتضمن توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية الكافية لرعاية المرضى. ثالثاً: الرصد والمتابعة من خلال التوسع في فحوصات كوفيد 19 ومراقبة وعزل الحالات. وتبوأت أستراليا المركز الأول في الوجهات الآمنة عالميا للسفر أثناء جائحة كورونا، تلتها نيوزلندا وسنغافورة وزامبيا وكوبا والسعودية. وتصدرت أستراليا نتائج الفحوصات من حيث إيجابية مسحات كورونا التي أجرتها على 1.693 لكل مليون نسمة بـ 0.0% من 0.5 للحالات الجديدة لكل مليون نسمة. بينما احلت نيوزيلندا المركز الثاني بـ1.365 فحص لكل مليون نسمة بـ 1% من 0.8 مليون للحالات الجديدة لكل مليون نسمة. وجاءت سنغافورة في المركز الثالث بـ 4.491 فحص لكل مليون نسمة بـ 0.0% من 1.3 للحالات الجديدة لكل مليون نسمة. فيما جاءت زامبيا في المركز الرابع بـ 264 فحص لكل مليون نسمة بـ 0.7% من 1.8 للحالات الجديدة لكل مليون نسمة. تلتها كوبا في المركز الخامس بـ 774 فحص لكل مليون نسمة بـ 0.4% من 3.5 للحالات الجديدة لكل مليون نسمة. وأجرت السعودية أكثر من 1.5 مليون فحص مخبري لفايروس كورونا، منها 0.6 % عينة إيجابية من بين 8.8 حالات جديدة لكل مليون نسمة.



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