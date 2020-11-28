، مصر تسجِّل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي المصابين 114832 من ضمنهم 102390 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد": إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 114832 حالة، من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالات وفاة.

وأشار إلى أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020م.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية