شكرا لمتابعة خبر عن شاهد لحظة ترويع أحد الأشخاص للمارة بسلاح رشاش في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة ترويع المارة بسلاح رشاش في محافظة الأفلاج، على يد عدة أشخاص يستقلون مركبة.

وأظهر المقطع تجول السيارة في شوارع الأفلاج، بينما يقوم أحدهم بتصوير الراكب الأمامي الذي يحمل الرشاش، ويظهر لاحقا وهو يطلق النار بشكل عشوائي؛ ما تسبب في ترويع ساكني الحي والمارة.

وكان النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمرًا بالقبض على مطلقي النار الذين ظهروا في المقطع، وإحالتهم على وجه السرعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.