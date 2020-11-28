أمطار الخير تشجع أهالي القصيم على الخروج إلى المنتزهات البرية

هطلت، مساء أمس الخميس واليوم الجمعة، أمطار متفرقة على منطقة القصيم، جرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما جذب جريانها أهالي المنطقة للتنزه في أجوائها المميزة والاستمتاع بمشاهدها الجمالية.

وشملت الأمطار جميع محافظات ومراكز المنطقة، وسالت الشعاب في الخشيبي ودخنة والروضتين وثادج وعطي والبتراء والعديد من الأودية والشعاب بالمنطقة.

وأضفت الأمطار جمالًا على متنزهات محافظات ومراكز المنطقة وأوديتها.

من جانب آخر، حذَّر الدفاع المدني بمنطقة القصيم من خطورة عبور الأودية، في ظل هذه الأجواء الماطرة، وضرورة الابتعاد عن مَصابِّ الأودية، وبيَّن أنه في حالة وقوع ضرر –لا قدر الله– فيجب الاتصال مباشرةً بعمليات الدفاع المدني في حينه.