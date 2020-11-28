بالصور «المرور السعودي» يغلق «طريق الهدا» احترازيًّا.. لهذا السبب

في ظل سوء الأحوال الجوية بالطائف

أعلن «المرور السعودي»، اليوم الجمعة، إغلاق «طريق الهدا» المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا) احترازيًّا بسبب كثافة الضباب. وفي بيانٍ عبر حاسبه الرسمي على «تويتر»، قال المرور السعودي: «نظرًا إلى الأحوال الجوية المتقلبة في محافظة الطائف (مركز الهدا)؛ فقد تم إغلاق طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا) احترازيًّا بسبب كثافة الضباب». اقرأ أيضًا: «المرور السعودي» يحذر قائدي المركبات من سوء الأحوال الجوية

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