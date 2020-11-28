السعودية اليوم / أمطار على محافظة العرضيات



العرضيات 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها شملت شمران , ونمرة , وثريبان ، والمعقص، والشماليه ، وبني سهيم ، وبني بحير، والعوامر، وبني كثير , والمرتفعات الجبلية , وبعض القرى والهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:43ت م

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