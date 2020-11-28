السعودية اليوم / تعليم طريف يعقد شراكة مجتمعيه مع جمعية رعاية المعاقين بالمحافظة



طريف 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

وقعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة طريف أمس، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية رعاية المعاقين بطريف، بمقر مكتب التعليم بالمحافظة, حيث وقع الاتفاقية مدير مكتب تعليم طريف أحمد الشريف، ورئيس جمعية رعاية المعاقين الطرقي العنزي، وبحضور عدد من القيادات التربوية.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة خالد المضياني أن هذه الشراكة تهدف لتحقيق التكامل في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما يكفل الإسهام في توفير سُبُل الحياة السعيدة والمستقرة , وتقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية والترفيهية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية التي تسعى إلى تمكينهم وإدماجهم في المجتمع.

وبين المضياني أن ذلك يأتي ضمن الشراكات المجتمعية التي تعقدها إدارة التعليم بالمنطقة مع الجهات الحكومية والأهلية, للإسهام في تحقيق نجاحات متبادلة وتطوير وتحديث البيئة التعليمية ودعم مبادراتها الخاصة برؤية المملكة 2030 وتعزيزاً للشراكة المجتمعية.

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