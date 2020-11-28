السعودية اليوم / انتحاري يقتل 6 أشخاص في العاصمة الصومالية مقديشو



مقديشو 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثمانية آخرين نتيجة تفجير انتحاري في متجر للمثلجات بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

وأوضح متحدث باسم وزارة الإعلام في الصومال إسماعيل مختار عمر أن الانقجار وقع في قلب مقديشو قرب المطار الدولي، ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الانفجار.

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23:32ت م

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