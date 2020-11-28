السعودية اليوم / أمطار على محافظة حفر الباطن



حفر الباطن 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن وأجزاء متفرقة في المراكز التابعة للمحافظة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:24ت م

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