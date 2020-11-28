السعودية اليوم / نيجيريا تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا قد بلغ 66,974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,169 حالة وفاة.

// انتهى //

23:15ت م

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ابوجا 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) .وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا قد بلغ 66,974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,169 حالة وفاة.// انتهى //23:15ت م0119

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