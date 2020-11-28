السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 1,397 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلالـ 24 ساعة الماضية 142,739 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12,823,092 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262,673 حالة وفاة.

// انتهى //

23:09ت م

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واشنطن 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلالـ 24 ساعة الماضية 142,739 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12,823,092 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262,673 حالة وفاة.// انتهى //23:09ت م0117

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