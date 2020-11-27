شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إعادة فتح طريق الهدا المؤدي إلى مكة والان نبدء بالتفاصيل
أعلن المرور، إعادة فتح طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا)، الذي تم إغلاقه في وقت سابق بسبب الضباب.
وكان المرور ذكر عبر تويتر: "نظراً للأحوال الجوية المتقلبة في محافظة الطائف (مركز الهدا)؛ فقد تم إغلاق طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا) احترازياً بسبب كثافة الضباب".
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: إعادة فتح طريق الهدا المؤدي إلى مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.