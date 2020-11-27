شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إعادة فتح طريق الهدا المؤدي إلى مكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المرور، إعادة فتح طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا)، الذي تم إغلاقه في وقت سابق بسبب الضباب.

وكان المرور ذكر عبر تويتر: "‏نظراً للأحوال الجوية المتقلبة في محافظة الطائف (مركز الهدا)؛ فقد تم إغلاق طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا) احترازياً بسبب كثافة الضباب".