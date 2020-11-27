شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغلق طرق حفر الباطن و«المدني» يتدخل والان نبدء بالتفاصيل
شهدت محافظة حفر الباطن، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة، تراكمت في الشوارع مما أدى إلى اختناقات مرورية.
وتعمل فرق الدفاع المدني على كسح مياه الأمطار، لتسيير حركة السيارات على الطرق.
فيما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس خلال الساعات المقبلة.
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