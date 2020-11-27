مجموعة فنادق ماندارين أورينتال : يسعدنا تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط من خلال السعودية

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

وقّعت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال اتفاقية مع شركة الخزامى لإدارة فندق الفيصلية بالرياض وعلامته التجارية.

وأبرز موقع بريكنج ترافيل نيوز الاتفاقية، والتي ستتولى فيها مجموعة فنادق ماندارين أورينتال الإدارة في الربع الأول من عام 2021، وسيخضع فندق الفيصلية إلى تجديدات حيث ستشمل غرفة ضيوف واسعة وتجديدات أخرى سيتم الانتهاء منها في نهاية عام 2021، وبعد ذلك سيتم تغيير علامته التجارية إلى ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض.

ويقع فندق الفيصلية في قلب منطقة الأعمال المركزية في الرياض، ويوفر سهولة الوصول إلى مكاتب الشركات والمباني الحكومية والتسوق الراقي والمطاعم والمقاهي، ويشكل جزءًا لا يتجزأ من مركز الفيصلية متعدد الاستخدامات.

خدمات متميزة:

وقال جيمس رايلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماندارين أورينتال: “يسعدنا تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط من خلال تقديم علامتنا التجارية إلى السعودية وتقديم الخدمات المتميزة للمجموعة إلى الرياض”.

وأضاف: “نتطلع إلى التعاون مع شركة الخزامى في تحويل الفندق إلى أكثر العقارات الفاخرة تميزًا في المدينة”.

تعاون مثمر:

كان فندق الفيصلية رائدًا في قطاع الضيافة في السعودية منذ افتتاحه قبل 20 عامًا، وقال خالد أبو حيمد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى: “يسعدنا أن نتشارك مع ماندارين أورينتال لتطوير الفندق وإنشاء أفخم وأرقى عقار في المنطقة”.

ويتألف الفندق من 321 غرفة وجناحًا، مع تصميمات داخلية جديدة صممها آدم تيهاني ديزاين من نيويورك الأمريكية، ويوجد أيضًا مجموعة متنوعة من المطاعم والصالات والبارات المنعشة، بما في ذلك مكان الطابق العلوي الشهير الذي يطل على مناظر رائعة للمدينة.

وستلبي مساحات الفعاليات المعاد تنشيطها المناسبات الاجتماعية واجتماعات العمل، في حين يكمل المسبح الداخلي ومناطق السبا للرجال والنساء ومركز اللياقة البدنية المرافق الترفيهية.

