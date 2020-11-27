أمطار القصيم المسائية تظهر الأجواء الحلوة

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - واس

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم مساء اليوم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزراع وأصحاب المواشي ، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب بالمنطقة ، كما أعاد تشكيل المشهد فوق الرمال و السهول.



ورصدت عدسة ” واس ” مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، والأجواء الماطرة والغائمة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة.



