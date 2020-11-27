، الجولة السادسة من الدوري: "العين" يسعى للابتعاد عن القاع أمام "الرائد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُستكمل غدًا السبت مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وتُقام فيها مباراة واحدة، تجمع بين فريقَي العين والرائد.

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

يدخل العين المباراة وهو يملك في جعبته ثلاث نقاط، جمعها من فوز وحيد، لكن الفريق تعرض لأربع هزائم.

الرائد يدخل المباراة وفي جعبته 10 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل، وتلقي هزيمة واحدة.العين الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين