مبتعثي ” نيوم ” يزورون هيئتي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية بتبوك

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زار عدد من مبتعثي شركة نيوم بجامعة فهد بن سلطان ممثلين بطلبة نادي الإعلام أمس، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك ، في إطار البرامج المصاحبة لأنشطة الجامعة.

واستمع المبتعثون والمبتعثات خلال الزيارة إلى شرح موجز من مدير تلفزيون تبوك محمد بن عبد الحفيظ النبهاني حول بدايات البث بتلفزيون تبوك والمراحل التي مرّ بها وما يحتويه من أقسام وتجهيزات عالية ، واطلعوا على تجهيزات قسم الكنترول، والأستديو ، والأجهزة الرقمية ، وغرف المونتاج ، وعربات البث الخارجية.

كما أستمع الطلاب إلى نبذة عن وكالة الأنباء السعودية من مدير ” واس ” بتبوك منذر بن محمد العمراني ودورها الكبير في تغطية جميع المناشط الوطنية ، بالإضافة إلى طرق ومراحل إعداد المادة الإعلامية الصحفية ، وآلية الإعتماد بكل مصداقية وموضوعية على الدقة في التعامل مع تدفق الأخبار من المصادر المختلفة محليا ودوليا ، مطلعين على ما يحويه مكتب “واس” من أقسام وكيفية إعداد وإرسال الأخبار إلى المركز الرئيسي .

بعدها زار الطلاب مركز الإنتاج الإذاعي بالمنطقة و أستمعوا فيه لشرح من مدير مركز الإستديوهات الإذاعية بالمنطقة فايز المشهوري عن محتويات المركز وطريقة بثه للمواد واللقاءات الإعلامية بشقيها المسجل والمباشر ، وشارك الجميع في تجربة الإستديوهات الإذاعية والتعرف عمليا على طرق البث فيها .

وسبق أن اطلقت شركة نيوم برنامج الإبتعاث والذي يستهدف ابتعاث 1000 طالب خلال السنوات الخمس القادمة، داخل وخارج المملكة. وأعلنت نيوم هذا الشهر عن إطلاق اختبارات قبول الدفعة الثالثة وسيقفل التسجيل أبوابه الأحد القادم 29 نوفمبر. ودعت الشركة أبناء منطقة نيوم وتبوك بالمسارعة في التسجيل، وأخذ الإختبارات في كل من تبوك والبدع وضباء.

وأكدت رئيسة نادي الإعلام الطالبة ضحى البلوي أن الهدف من الزيارة هو تدريب المبتعثين ، وتقديم الخبرة الفنية والدعم الفنى لهم وتأهيلهم لممارسة الإعلام والاتصال لتحقيق أعلى درجات التميز بينهم بما يمكنهم من مواكبة ومواجهة مايستجد فى المؤسسات الإعلامية وبناء كوادر إعلامية قادرة على المنافسة فى سوق العمل وإكسابهم المهارات والفنون الحديثة فى مجالات الإعلام المقروء والمرئي والمسموع.

إلى ذلك عبر باقي الطلبة عن سعادتهم بالرحلة التي حققت لهم الفائدة المرجوة على المستوى الأكاديمي.

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