بجرأة غير معهودة في مثل هذه الحوادث
لم يخش مواطن سعودي على حياته في سبيل إنقاذ «محايل عسير» من كارثة محققة؛ حيث اشتعلت النيران بسيارة داخل محطة وقود.
ولم تفلح الجهود في إطفاء السيارة المشتعلة أو إخراجها من موقعها، إلا أن هذا المواطن، وبجرأة غير معهودة في مثل هذه الحوادث، دفع المركبة المشتعلة بسيارته إلى خارج محطة الوقود لينقذ المدينة من انفجار خزان الوقود.
وتسببت شجاعة هذا المواطن السعودي، في إنقاذ محطة الوقود من الاشتعال، وانفجار خزانها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن ينقذ محطة وقود من كارثة بعد اشتعال النيران في سيارة بداخلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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