السعودية اليوم / لبنان تسجل 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1782 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة .

// انتهى //

21:46ت م

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بيروت 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 123941 إصابةً.وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة .// انتهى //21:46ت م0109

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