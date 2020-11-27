السعودية اليوم / الجزائر تسجل 1058 إصابة بفيروس كورونا



الجزائر 12 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.

// انتهى //

21:45ت م

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الجزائر 12 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 80168.وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.// انتهى //21:45ت م0107

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