السعودية اليوم / المغرب تسجل 4592 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4592 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5689، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 294 ألفا و36، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 45 ألفا و551.

//انتهى//

20:50ت م

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الرباط 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4592 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي إلى 345 ألفا و276.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5689، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 294 ألفا و36، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 45 ألفا و551.//انتهى//20:50ت م0103

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