السعودية اليوم / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب عدداً بجروح والعشرات بحالات اختناق



قلقيلية 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في رأسه والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

ونقلت مصادر محلية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، مما أدى لإصابة أربعة منهم بالرصاص، بينهم شاب أصيب بعيار معدني في رأسه أفقده الوعي ونُقل إثرها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالخطيرة، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية.

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19:20ت م

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