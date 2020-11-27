السعودية اليوم / الأردن تسجل 4580 إصابة جديدة بكورونا



عمّان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4580 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 140400 حالة بعد تسجيل 4750 حالة إضافية، كما سُجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2570 حالة.

// انتهى //

19:02ت م

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عمّان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 207601 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 140400 حالة بعد تسجيل 4750 حالة إضافية، كما سُجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2570 حالة.// انتهى //19:02ت م0094

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